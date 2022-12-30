Ким Чен Ын: Вашингтон создает «азиатскую версию НАТО»

США под предлогом укрепления своих союзнических отношений с Японией и Южной Кореей фактически создают «азиатскую версию НАТО», заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на VI пленуме ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК).

«Продвигая трехстороннее сотрудничество с Японией и Южной Кореей, под предлогом «укрепления союза» США погружаются в создание нового военного блока как «азиатской версии НАТО», - говорится в сообщении. При этом лидер страны отметил, что «США и враждебные силы» получили «серьезный удар» благодаря усилению военных возможностей КНДР и теперь «трепещут от страха и беспокойства».

В этой ситуации, отметил Ким Чен Ын, стране необходимо прикладывать вдвое больше усилий для укрепления военных возможностей. В его докладе отмечалось, что первоочередной задачей ядерных вооруженных сил являются «сдерживание войны и защита мира и стабильности», но, если это не удастся, Пхеньян готов «выполнить и другую миссию, необоронную».