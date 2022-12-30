Провокация Греции против Турции: угроза Бодруму! главное на этот час
Анкара назвала «провокацией против Турции» посещение начальником штаба вооруженных сил Греции генералом Константиносом Флоросом нескольких островов, расположенных в Эгейском и восточной части Средиземного морей.
Отмечается, что генерал Флорос не только посетил гарнизон греческой армии на Козьем острове, который находится всего в восьми километрах от берегов Турции, но и выставил в своем аккаунте в социальной сети фотографию, на которой отчетливо просматривается побережье турецкого города Бодрум, и прокомментировал ее короткой подписью:
«Наши руки на спусковом крючке, мы наготове».
Следует отметить, что согласно Лозаннскому мирному договору от 1923 года, Козий остров находится в территориальных водах Турции, а по Парижскому соглашению от 1948 года он имеет статус «демилитаризованной территории».
Тем не менее в 2004 году Греция фактически оккупировала Козий остров и разместила на нем крупный воинский гарнизон, включающий артиллерийские и зенитно-ракетные части.
Таким образом, визит генерала Флороса и его вызов, брошенный Турции с Козьего острова, а также посещение начальником Генерального штаба одной из воинских частей на турецко-греческой границе еще больше усилили и без того высокую напряженность между Афинами и Анкарой.
До этого греческие СМИ сообщали, что в начале следующего года Афины готовятся расширить пределы своих территориальных вод от острова Сирит в Эгейском море с шести до двенадцати морских миль, на что Турция призвала соседей воздержаться от подобных провокационных шагов.
В частности, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу заявил тогда, что Анкара не позволит Греции расширить свои территориальные воды даже на одну милю.
«Мы еще раз предупреждаем Грецию, - подчеркнул тогда глава МИД Турции. - Не гонитесь за ложным героизмом, не бросайтесь в приключения. Конец будет не очень хорошим».