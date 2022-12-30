Отмечается, что генерал Флорос не только посетил гарнизон греческой армии на Козьем острове, который находится всего в восьми километрах от берегов Турции, но и выставил в своем аккаунте в социальной сети фотографию, на которой отчетливо просматривается побережье турецкого города Бодрум, и прокомментировал ее короткой подписью:

Следует отметить, что согласно Лозаннскому мирному договору от 1923 года, Козий остров находится в территориальных водах Турции, а по Парижскому соглашению от 1948 года он имеет статус «демилитаризованной территории».

Тем не менее в 2004 году Греция фактически оккупировала Козий остров и разместила на нем крупный воинский гарнизон, включающий артиллерийские и зенитно-ракетные части.

Таким образом, визит генерала Флороса и его вызов, брошенный Турции с Козьего острова, а также посещение начальником Генерального штаба одной из воинских частей на турецко-греческой границе еще больше усилили и без того высокую напряженность между Афинами и Анкарой.