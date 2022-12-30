Чавушоглу высказался о вопросе хиджаба в Иране

Он также отметил, что Турцию волнует стабильность в соседнем Иране:

«Безопасность и стабильность соседнего Ирана важны для нас не только с экономической точки зрения, но и с точки зрения безопасности и предотвращения потока мигрантов и беженцев», - сказал Чавушоглу.

Турецкий министр также прокомментировал отложенный визит президента Ирана Ибрагима Раиси в Турцию: «Визит Раиси был отложен по просьбе иранской стороны. Министр иностранных дел Абдоллахиан позвонил мне и попросил о такой отсрочке. Они (иранцы) сказали, что хотят провести этот визит в новом году и ожидают от нас предложений по дате», - сказал он.