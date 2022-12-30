Алиев поздравил лидера Кубы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня направил поздравительное письмо президенту Кубы Мигелю Диасу-Канелю Бермудесу по случаю национального праздника этой страны – Днем освобождения.

«В связи с национальным праздником вашей страны – Днем освобождения – от своего имени лично и от имени азербайджанского народа передаю самые искренние поздравления Вам и в Вашем лице – всему кубинскому народу.

Верю, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для расширения азербайджано-кубинских связей, укрепления сотрудничества между нашими странами как в двустороннем формате, так и в рамках международных институтов, в частности, Движения неприсоединения.

Пользуясь этой приятной возможностью, я также сердечно поздравляю вас с новым 2023 годом, желая вашему дружелюбному народу постоянного мира и процветания», - говорится в письме.