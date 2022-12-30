У ОДКБ новый генсек
Имангали Тасмагамбетов вступил в должность генерального секретаря Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
23 ноября 2022 года в Ереване участники заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ приняли решение назначить Имангали Тасмагамбетова генеральным секретарем организации.
Ранее эту должность занимал Станислав Зась, государственный секретарь Совета безопасности Республики Беларусь.
Генеральный секретарь является высшим административным должностным лицом ОДКБ и осуществляет руководство секретариатом. Согласно уставу ОДКБ, генсек назначается сроком на три года по представлению совета министров иностранных дел стран ОДКБ.