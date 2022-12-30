Фархад Мамедов, автор haqqin.az 12:03

Начальник военной разведки Украины Кирилл Буданов вслед за главнокомандующим ВСУ генералом Валерием Залужным признал, что зимняя военная кампания для украинской армии проходит сложно. В беседе с корреспондентом ВВС Буданов заявил, что ситуация на фронте застопорилась и ни одна из сторон не способна вести решительные наступательные действия. Глава военной разведки подчеркнул, что украинской армии нужно больше оружия для продвижения. «Мы не можем победить их по всем направлениям комплексно. И они нас тоже. С нетерпением ждем новых поставок и прибытия более совершенного оружия», - подчеркнул глава ГУР Украины.

Буданов также сообщил, что командующему сводной группировкой российской армии генералу Суровикину удалось переломить ход боевых действий. «Суровикин навел порядок в армии ВС РФ. Он изменил тактику и отказался от разделения полноценных военных частей на подразделения и группировки», - отметил глава разведки. Глава ГУР заявил, что сейчас россияне воюют слаженно, профессионально и главное, скоординированно, чего ранее не наблюдалось. «Сейчас мы видим, что ВС РФ сгруппировались и ведут боевые действия как настоящая профессиональная армия, а не отдельные разрозненные подразделения. Суровикин полностью отладил этот процесс», - резюмировал Буданов. На фоне столь пессимистичных заявлений украинского командования новости о положении на фронте подтверждают, что зимняя кампания действительно проходит тяжело для обеих сторон. В настоящее время наиболее интенсивные боевые действия, как и прежде, идут в Донецкой и Луганской областях. Как и прежде, россияне сосредоточили все свои силы на захвате города Бахмут в Донецкой области, а украинская армия упорно борется за освобождение стратегически важных городов Кременная и Сватово в Луганской области.

Некоторое время назад появились сообщения о том, что украинское командование готовит внезапные наступательные операции по освобождению города Мелитополь на южном направлении - в Запорожской области. В настоящее время стороны сосредоточили свои силы на этом направлении фронта. В случае освобождения Мелитополя ВСУ смогли бы перекрыть и сухопутный коридор в Крым. По этой причине россияне перебросили на это направление фронта большое количество дополнительных сил. В результате за последние дни известие об ожидаемом наступлении украинской армии сменилось новостями о том, что российская армия планирует продвижение в Запорожской области. Впрочем, возможно, украинское командование в очередной раз ввело в заблуждение российское командование относительно основного направления ожидаемой атаки. Потому что украинцы не начали наступление в районе Запорожья, а основные силы за последние недели направили в сторону Кременного. По информации, полученной из различных источников, в настоящее время боевые действия ведутся в 3-5 километрах от этого города. Оккупационная «администрация» Кременного, а также трудовые бригады, присланные из России для восстановления разрушенных домов, уже покинули населенный пункт. Согласно информации, собранной аналитиками Американского института военных исследований (ISW) из открытых источников, в том числе спутниковых фотографий, в третьей декаде декабря украинская армия значительно продвинулась на направлении Сватово-Кременное. Было захвачено несколько населенных пунктов вокруг Кременного, в том числе русские опорные пункты. Российские солдаты, воюющие на этом направлении, сообщают своим родственникам в соцсетях, что основные силы отведены в город Кременное на фоне серьезных потерь. Украинский военный эксперт Юрий Федоров подчеркивает, что Кременное имеет стратегическое значение, поскольку через этот город проходит автомобильная дорога от Сватово до города Северодонецк, который был оккупирован россиянами этим летом.

«Если будет взята Кременная - а это реальная перспектива - возникнет еще более реальная перспектива окружения севера российских войск в агломерации Рубежное - Северодонецк - Лисичанск… Это откроет возможность движения ВСУ в сторону Старобельска - крупнейшего транспортного хаба (в регионе - ред.). Старобельск играет одну из ключевых ролей в снабжении всей российской группировки на Донбассе», - объяснил Федоров. С его слов, потеря Кременной - это результат ошибочной тактики российского генералитета, который сосредоточил усилия на бессмысленной и бесперспективной операции по взятию Бахмута, ослабив кременную группировку. «Генштаб ВСУ здесь стратегически переиграл российский Генштаб», - подчеркнул военный эксперт. Он обратил внимание на то, что из Кременной уже сбежала российская «администрация». Поступают сведения об отводе части войск. Не исключено, что фронт обрушится и там, а оккупанты обратятся в бегство. «На плечах» отступающих сил ВСУ могут продвинуться очень далеко. Таким образом, вполне реальной видится операция по освобождению той части территории Луганщины, которая была захвачена после 24 февраля. В целом, со слов Федорова, у российской армии в этой войне было два самых крупных поражения: хаотичное бегство из Харьковской области и оставление правобережного плацдарма на Херсонщине. Кременная с высокой долей вероятности станет третьим серьезным провалом ВС РФ.