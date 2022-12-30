Учения ОДКБ пройдут в Армении
Совместное учение миротворческих контингентов ОДКБ «Нерушимое братство-2023» пройдет в Армении, сообщает Минобороны России.
«В рамках международного военного сотрудничества в 2023 году спланировано проведение совместных учений с подразделениями Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации и подразделений национальных армий иностранных государств», - говорится в сообщении.
Все маневры будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность, подчеркнули в оборонном ведомстве.