Прогноз погоды на завтра

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе. Ночью местами ожидается туман. Будет дуть южный ветер.

Температура воздуха составит ночью 4-6° тепла, днем 8-13° тепла, в Баку ночью 4-6° тепла, днем 10-12° тепла. Атмосферное давление превысит норму и составит 776 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 55-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Местами туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем до 3° мороза.