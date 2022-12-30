Микаил Джаббаров принес радостную весть наш комментарий
Накануне Нового года министр экономики Микаил Джаббаров сообщил давно ожидаемую весть: в доходах государственного бюджета нефтегазовые и ненефтегазовые доходы оказались примерно на одинаковом уровне. И это несмотря на то, что цены на нефть и газ в этом году были намного выше, чем в предыдущие годы.
Долгое время критики правительства обвиняли власти в нефтегазовой зависимости и неумении диверсифицировать экономику страны с тем, чтобы соскочить с «углеводородной иглы». Нефть и газ обеспечивали большую часть доходов бюджета, а в экспорте доля углеводородов порой превышала 80% – 90%. С годами, правда, доля углеводородов занимала все меньший сегмент бюджетного «пирога», но все равно превалировала над всеми остальными доходами страны вместе взятыми. И вот эти доли сравнялись.
Данный факт стал достойным ответом правительства на всю критику – оказалось, что диверсификация все эти годы все-таки шла. Экономическая политика президента Ильхама Алиева, предусматривающая, наряду с широкомасштабными реформами, переход от узкопрофильной к сильно разветвленной экономике, дала свои плоды. Этот год вообще запомнится положительными тенденциями в плане диверсификации экономики Азербайджана. Еще до нынешнего заявления Джаббаров отмечал, что мобилизация современных и устойчивых источников экономического роста приводит к высокой динамике в ненефтяном секторе.
Но нельзя при этом умалчивать значение выхода экономики страны из «тени». Дело в том, что в ненефтегазовой сфере основная часть налоговых платежей приходится на частный сектор. Отсюда следует, что наши частные предприятия становятся более прибыльными. Такая же тенденция, по словам министра, наблюдается и на государственных предприятиях. И она будет только расти, о чем свидетельствуют новые подходы, задействованные правительством.
До сих пор основным инструментом для развития частного сектора было предоставление льготных кредитов через Фонд развития предпринимательства. Но Фонд охватывает тысячи проектов, а использование только этого инструмента не соответствует сегодняшнему спросу. Поэтому в наступающем году для дальнейшей поддержки бизнеса ставится задача по расширению деятельности Фонда развития предпринимательства с внедрением новых инструментов для развития частного сектора. В частности, намечено создание ряда финансовых инструментов в соответствии с требованиями азербайджанской экономики, презентация которых состоится уже в первом квартале следующего года.
А роль финансового фактора в таком важном деле переоценить трудно. По итогам 11 месяцев с начала года ненефтегазовый сектор составил почти 8,790 млрд манатов, что на 24,5% больше аналогичного прошлогоднего показателя. И результат не заставил себя ждать, что и показывают данные Госкомстата. Рост ВВП Азербайджана за те же 11 месяцев составил 4,8%. При этом ненефтегазовый сектор вырос на 9,2%, а нефтегазовый сектор, наоборот, продемонстрировал спад, который составил 2,4%. Выходит, что рост ВВП страны, номинальный объем которого за этот период составил 121,4 млрд манатов, сформирован в значительной степени за счет ненефтегазовой сферы.
Правда, месяц назад депутат Вугар Байрамов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил, что доходы ненефтяного сектора не полностью покрывают текущие расходы.
Это, по его словам, создает риск для государственного бюджета страны, потому что ненефтяные доходы все-таки должны покрывать текущие расходы целиком.
Подвергать сомнению слова депутата трудно. Достаточно, к примеру, напомнить, что сфера сельского хозяйства всегда субсидируется государством. Но аграрный сектор во всем мире зависит от дотаций и субсидий. Производительность труда здесь намного ниже, чем в промышленной сфере, а сравнивать сельское хозяйство, скажем, со сферой ИКТ никому и в голову не придет. Немало и других сфер ненефтегазового сектора, в основном социально ориентированных, которые также «сидят» на субсидиях. Кроме того, многие предприятия ненефтегазового сектора только набирают обороты, обещая вскоре выйти на рентабельное производство.
Есть нарекания в адрес ненефтегазовой сферы и в вопросе экспорта. В этом ей до нефтегазового сектора все еще далеко. К тому же нынешний год для нефтегазовой отрасли выдался рекордным в стоимостном выражении. Но доля нефтегазовой сферы в общем экспорте страны также растет с каждым годом. И если сегодня эти две сферы нашей экономики уже сравнялись по вкладам в доходную часть бюджета, то можно не сомневаться, что вскоре такую же картину мы увидим и в экспортной статистике.