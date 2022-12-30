Эльнур Мамедов, отдел экономики 13:08

Накануне Нового года министр экономики Микаил Джаббаров сообщил давно ожидаемую весть: в доходах государственного бюджета нефтегазовые и ненефтегазовые доходы оказались примерно на одинаковом уровне. И это несмотря на то, что цены на нефть и газ в этом году были намного выше, чем в предыдущие годы.

Долгое время критики правительства обвиняли власти в нефтегазовой зависимости и неумении диверсифицировать экономику страны с тем, чтобы соскочить с «углеводородной иглы». Нефть и газ обеспечивали большую часть доходов бюджета, а в экспорте доля углеводородов порой превышала 80% – 90%. С годами, правда, доля углеводородов занимала все меньший сегмент бюджетного «пирога», но все равно превалировала над всеми остальными доходами страны вместе взятыми. И вот эти доли сравнялись. Данный факт стал достойным ответом правительства на всю критику – оказалось, что диверсификация все эти годы все-таки шла. Экономическая политика президента Ильхама Алиева, предусматривающая, наряду с широкомасштабными реформами, переход от узкопрофильной к сильно разветвленной экономике, дала свои плоды. Этот год вообще запомнится положительными тенденциями в плане диверсификации экономики Азербайджана. Еще до нынешнего заявления Джаббаров отмечал, что мобилизация современных и устойчивых источников экономического роста приводит к высокой динамике в ненефтяном секторе. Но нельзя при этом умалчивать значение выхода экономики страны из «тени». Дело в том, что в ненефтегазовой сфере основная часть налоговых платежей приходится на частный сектор. Отсюда следует, что наши частные предприятия становятся более прибыльными. Такая же тенденция, по словам министра, наблюдается и на государственных предприятиях. И она будет только расти, о чем свидетельствуют новые подходы, задействованные правительством.

До сих пор основным инструментом для развития частного сектора было предоставление льготных кредитов через Фонд развития предпринимательства. Но Фонд охватывает тысячи проектов, а использование только этого инструмента не соответствует сегодняшнему спросу. Поэтому в наступающем году для дальнейшей поддержки бизнеса ставится задача по расширению деятельности Фонда развития предпринимательства с внедрением новых инструментов для развития частного сектора. В частности, намечено создание ряда финансовых инструментов в соответствии с требованиями азербайджанской экономики, презентация которых состоится уже в первом квартале следующего года. А роль финансового фактора в таком важном деле переоценить трудно. По итогам 11 месяцев с начала года ненефтегазовый сектор составил почти 8,790 млрд манатов, что на 24,5% больше аналогичного прошлогоднего показателя. И результат не заставил себя ждать, что и показывают данные Госкомстата. Рост ВВП Азербайджана за те же 11 месяцев составил 4,8%. При этом ненефтегазовый сектор вырос на 9,2%, а нефтегазовый сектор, наоборот, продемонстрировал спад, который составил 2,4%. Выходит, что рост ВВП страны, номинальный объем которого за этот период составил 121,4 млрд манатов, сформирован в значительной степени за счет ненефтегазовой сферы. Правда, месяц назад депутат Вугар Байрамов на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству заявил, что доходы ненефтяного сектора не полностью покрывают текущие расходы.