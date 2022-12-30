Вооруженные заключенные сбежали из ЧВК «Вагнер»

В Луганской области Украины шестеро заключенных сбежали с территории учебного центра ЧВК «Вагнер». Мужчины вооружены, ориентировка на их розыск поступила в Ростовскую область, где они могут находиться, сообщают местные СМИ.

Учебный центр ЧВК расположен в Краснодонском районе Луганской области. Сообщается, что заключенные сбежали в период с 21 по 22 декабря. В их числе три гражданина Узбекистана и по одному - России, Беларуси и Кыргызстана. Их имена и другие подробности не приводятся.