В Украине предсказали будущие действия российской армии

Россия в начале 2023 года может изменить тактику действий на поле боя. Также ожидается подтягивание резервов врага к украинским границам, сообщает представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

«Мы видим активные процессы мобилизации в России. Первый этап, по нашим оценкам, он завершен», - сказал Скибицкий.

По его словам, сейчас в России завершаются процедуры слаженности проведения батальонных, ротных учений и к началу 2023 года они уже будут готовы к боевому применению.

«Что мы ожидаем? Во-первых - это подтягивание резервов российских войск к нашим границам. Введение на нашу территорию новых подразделений и введение части подразделений территориальных войск. И это мы уже наблюдаем в Херсонской области. Это продолжение наступательных действий по отдельным направлениям и основным целям". Целью врага все же будет полный захват Донецкой области и удержание временно оккупированных территорий, которые сейчас находятся под контролем РФ. И то, что мы прогнозируем, - это будет изменение тактики действий России на поле боя», - рассказал Скибицкий.