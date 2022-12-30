Мамед Эфендиев, отдел экономики 13:45

Почти год Москва грозилась «заморозить» Европу, посмевшую вмешаться в ее войну с Украиной. Но получилось наоборот: Евросоюз сам решил удушить Россию ее же собственной газовой удавкой – ограничить поставки и оставить страну без валюты. Прошлый год остался позади, и теперь можно подвести некоторые итоги этой конфронтации. Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще в 2021 году. Если весной газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, то к концу лета они превысили 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Зимой 2022 года цены перешагнули порог в 2000 долларов, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов они достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

В Москве торжествовали в надежде на недовольство европейцев политикой своих властей. Но летом цены несколько стабилизировались и поползли вниз, наполненность подземных хранилищ газа (ПХГ) вплотную подошла к отметке в 100%. Тем не менее, российские эксперты не унимались, уверовав в холодную зиму. И действительно, с наступлением холодов европейцы стали изымать из хранилищ большие объемы газа, что привело к новому росту цен. Но погода – вещь капризная, на ней нельзя строить стратегические прогнозы. Уже к концу года биржевые цены на газ в Европе стали снижаться из-за теплой и ветреной погоды, а также высокого уровня наполненности ПХГ. Да, именно погодный фактор в Европе играет в настоящее время в пользу импортеров и обусловливает сокращение цен на газ. Понижающее давление на котировки оказывает и высокий уровень наполненности европейских ПГХ, который снова стал расти с потеплением. Сейчас показатель наполненности вновь перешагнул отметку в 80%, а похолодание в регионе сменилось повышением температуры до нормальных среднегодовых значений, и это обусловило некоторое сокращение потребления.

Более того, в Европе сейчас достаточно ветрено, что, в свою очередь, приводит к росту генерации ВЭС и также ограничивает спрос на газ. Производство энергии ветряными электростанциями приблизилось к 35% в общем объеме — это максимальный показатель за год. А газовые фьючерсы по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF завершили прошлый год на уровне 805 долларов за тысячу кубометров. Только в декабре стоимость газа в Европе упала почти наполовину. Да, средняя цена газа в декабре 2022 года снизилась на 48% по сравнению с показателями ноября, составив около 845 долларов за тысячу кубометров. Если 30 ноября фьючерсы на газ завершили торги на отметке около 1558 долларов за 1 тысячу кубометров, то 30 декабря торги закрылись на уровне 845 долларов. Природа, на которую делала ставку Россия, обернулась против нее.

Но надолго ли, не знает точно никто. Приведенные факторы можно считать краткосрочными. Фундаментальные проблемы дефицита СПГ на мировом рынке и конкуренции Европы и Азии за доступные объемы остаются актуальными, сохранятся они и в 2023 году. Так что и в наступившем году нельзя исключать нового скачка котировок в сторону повышения. К тому же, несмотря на текущее снижение до примерно 800 долларов за тысячу кубометров, газовые котировки всё равно в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всё время функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. К возможным климатическим переменам готовятся и европейские страны, которые после возвращения к нетто-отбору из ПХГ, когда отбираемые запасы превышают закачанные, вновь вернулись к нетто-закачке. Общий объем газа в ПХГ региона составляет около 90,5 млрд кубометров газа. За неделю здесь отобрали из хранилищ втрое меньше, чем неделей ранее, — около 0,6 млрд кубометров газа по сравнению с почти 1,8 млрд кубометров. В то же время рынок сжиженного природного газа (СПГ), на который делает ставку Евросоюз, ждет, по прогнозам, тяжелый период в 2023 году из-за усугубления энергетического кризиса.