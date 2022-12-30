Азербайджан начал поставки газа в Румынию

Румыния с 1 января 2023 года начала закупки газа из Азербайджана в соответствии с соглашением, заключенным 16 декабря прошлого года между Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) и румынской Romgaz S.A.

Соглашение предусматривает плановую транспортировку природного газа с 1 января 2023 года из пункта выхода Греция-Комотини Трансадриатического газопровода (TAP), европейского ответвления Южного газового коридора, посредством газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

Контракт на поставку азербайджанского газа в Румынию предусматривает до 1 апреля закачку 300 миллионов кубометров голубого топлива.