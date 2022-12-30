Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 16:50

В прошлую пятницу демократы Конгресса США опубликовали налоговые декларации бывшего президента страны Дональда Трампа за 2015–2020 годы, когда тот являлся главой Белого дома. Пребывая на посту главы государства, сам Трамп делать это отказывался, нарушая тем самым существующие в США традиции. В результате этого демократы подали иск о раскрытии налоговых деклараций бывшего президента. Суд США иск удовлетворил, и демократам были переданы тысячи страниц финансовой документации. Выяснилось, что Трамп, занимая пост президента, получал десятки миллионов долларов дохода из многих зарубежных стран, в том числе из Азербайджана.

Один из самых скандальных моментов заключается в том, что в годы своего президентства Трамп имел банковские счета в Китае, который является крупнейшим геополитическим соперником США. Причем во время предвыборных дебатов с Джо Байденом в 2020 году экс-президент данный факт отрицал, заявляя, что вышеупомянутые счета давно закрыты. Опубликованные налоговые декларации доказывают: Трамп лгал. Также стало известно, что Трамп задекларировал общий доход в размере 38 миллионов долларов в 2016 году и 55 миллионов долларов в 2017 году. Зарабатывал экс-президент США в таких странах, как Азербайджан, Индия, Индонезия, Панама, Филиппины, Турция и Объединенные Арабские Эмираты. Эксперты утверждают, что конкретные источники происхождения этих зарубежных денег неизвестны. Наряду с доходами Трамп также заявлял об убытках и расходах на десятки миллионов долларов в своих зарубежных инвестициях, причем его обязательства там иногда были больше, чем в США. Например, в 2016 году Трамп сообщил налоговой службе, что он заплатил 1,2 миллиона долларов зарубежных налогов и всего 750 долларов подоходного налога в США. Хотя в налоговых декларациях источник доходов Трампа в Азербайджане не указан, создается впечатление, что речь идет о его доходах от проекта Trump Hotel в Баку. Как известно, Анар Мамедов, сын бывшего министра транспорта Зии Мамедова, заключил бизнес-сделку с семейной компанией Трампа и назвал в его честь построенный в центре Баку гостинично-жилой комплекс в форме паруса.

Американская пресса писала об этой сделке уже после того, как Трамп был избран президентом, и отмечала при этом, что его планы открыть отель в Баку провалились. Так, в статье, опубликованной в журнале The New Yorker в 2017 году, сообщалось, что Trump International Hotel & Tower Baku – стильный 5-звездочный отель в форме паруса – так и не открылся, хотя и выглядел почти завершенным. Напомним, что планы по строительству здания были оглашены в 2008 году, когда архитекторы спроектировали «элитный многоквартирный дом» в центре столицы Азербайджана. В 2012 году Trump Organization и азербайджанские застройщики подписали контракт, согласно которому данное здание должно было превратиться в роскошный отель. Главный юрист организации Алан Гартен заявил, что Трамп играл лишь номинальную роль в процессе строительства отеля: он был «просто лицензиаром», который разрешил Анару Мамедову использовать свое имя. Об этом сообщило издание The New Yorker.