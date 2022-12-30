Акар: Греция продолжает свои провокационные действия

В то время как Анкара протягивает руку мира, Греция продолжает свои провокационные действия и заявления, усиливающие напряженность, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Это делается для того, чтобы сбить с толку людей. Политика турецкого государства налицо. Греция вооружает острова в нарушение международных договоров. Мы до сих пор не допускали никаких провокаций, и не допустим», - сказал Акар.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам года заявил, что Анкара не допустит расширения территориальных вод Греции в Эгейском море.