В Южной Корее предупредили КНДР

Министерство обороны Южной Кореи предупредило КНДР, что попытка применить ядерное оружие приведет к «падению режима».

Так в Сеуле отреагировали на призыв северокорейского лидера Ким Чен Ына к увеличению ядерного арсенала страны «в геометрической прогрессии».

«Мы серьезно предупреждаем, что если Северная Корея предпримет попытку применения ядерного оружия, это приведет к падению режима Ким Чен Ына», - приводит заявление южнокорейского Минобороны агентство «Рёнхап».

В ведомстве обвинили КНДР в готовности начать войну и рекомендовали прекратить ядерные разработки и вернуться на путь денуклеаризации для улучшения условий жизни народа Северной Кореи.

Ранее Reuters со ссылкой на северокорейские СМИ сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын приказал разработать новые межконтинентальные баллистические ракеты и начать массовое производство тактического ядерного оружия.