Израильские депутаты отправили письмо Азербайджану: У нас общий враг

В воскресенье, 1 января, 30 министров и депутатов Кнессета отправили поздравительное письмо спикеру Милли Меджлиса Азербайджана и членам парламента в связи с открытием посольства в Израиле.

«Мы поздравляем вас, наши друзья, с открытием посольства Азербайджана в Израиле. Это важный шаг в продвижении смелого сотрудничества между двумя странами и естественное продолжение многовековой дружбы между азербайджанским и еврейским народами», - сказано в письме.

Как отмечается в послании, у Азербайджана и Израиля «есть общий и опасный враг - Иран, который угрожает уничтожить оба народа».

«Режим аятолл, жестоко убивающий собственный народ и поощряющий террор во всем мире, использует антисемитскую пропаганду, чтобы настроить народ Азербайджана против светской власти, пользующейся уважением на международной арене», - говорится в письме.

В заявлении депутатов также отмечается, что Тегеран «пытается создать азербайджанскую «Хезболлу».