Великобритания прекратила импорт сжиженного газа из России
Великобритания прекращает импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России с 1 января, сообщил МИД Соединенного Королевства.
«Сегодня Великобритания прекратила весь импорт российского сжиженного природного газа», - сказано в сообщении британского внешнеполитического ведомства в твиттере.
В прошлом году Лондон импортировал 3,12 млрд куб. м российского газа - 4% от общего объема потребления этого вида топлива. После начала специальной военной операции РФ в Украине Великобритания резко сократила импорт российского газа. Ранее британские власти заявляли, что полностью перестанут импортировать СПГ из РФ с 1 января 2023 года.
Среднегодовой объем потребляемого в Великобритании газа составляет около 75 млрд кубометров.