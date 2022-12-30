CNN: НАТО может принудить Зеленского к миру с Россией

Североатлантический альянс может принудить Украину к подписанию мирного соглашения с Россией, если у руководства военного блока сдадут нервы. Об этом пишет эксперт CNN Ник Патон Уолш.

«Терпению НАТО может прийти конец из-за поставок оружия. Это заставит искать экономической целесообразности в ущерб долгосрочной безопасности и настаивать на невыгодном для Киева мире», - говорится в статье.