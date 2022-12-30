Британия посоветовала КНДР заняться благосостоянием своих граждан

Великобритания призывает власти КНДР отказаться от развития ракетно-ядерной программы и сконцентрироваться на решении экономических проблем, говорится в заявлении МИД Соединенного Королевства.

«Северная Корея в очередной раз нарушила резолюции Совета Безопасности ООН, запустив баллистическую ракету малой дальности 1 января. Великобритания вместе со своими международными партнерами продолжает призывать Северную Корею к возвращению к диалогу и обеспечению повышения благосостояния собственных жителей вместо незаконного развития ядерной и ракетной баллистической программ», - сказано в заявлении.

Как сообщил ранее министр обороны Японии Ясукадзу Хамада, запущенная КНДР в ночь на 1 января баллистическая ракета пролетела 350 км при максимальной высоте в 100 км и упала в Японском море у восточного побережья Корейского полуострова. В субботу республика запустила три баллистических ракеты малой дальности из пригорода Пхеньяна. Они тоже пролетели 350 км при максимальной высоте 100 км и упали в море у восточного побережья Корейского полуострова.