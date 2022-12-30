Вооруженный мужчина пытался проникнуть на инаугурацию президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, злоумышленник задержан. Об этом сообщает Sky News.

«По данным военной полиции, мужчина со взрывным устройством и ножом был арестован при попытке проникнуть на инаугурацию нового президента Бразилии. По словам Алана Кампоса из городской военной полиции, мужчина пытался проникнуть на эспланаду Бразилиа во время инаугурации избранного президента Луиса Инасиу Лула да Силва», - указано в публикации.

31 октября Лула да Силва победил на выборах президента Бразилии. По итогам подсчета 99,01% голосов за него проголосовали 50,84% граждан, что составляет более 59,7 млн человек.