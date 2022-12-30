Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 21:38

Несомненно, гордыня, когда человек думает, что он единственный и неповторимый, что ему море по колено и все до единого обязаны ему в ноги кланяться – это, наверное, один из самых опасных и вредоносных грехов, присущих роду человеческому. Гордыня – это плохо не только для окружающих, но и, прежде всего, для того, кто ею одержим. Грех этот по-настоящему страшен, поскольку он ослепляет, лишает адекватного восприятия реальности, толкает на необдуманные решения и в конце концов доводит до гробовой доски.

Человеку, одержимому гордыней и самовлюбленностью, свойственны поступки, противоречащие порой элементарному здравому смыслу. То есть вы анализируете ситуацию, взвешиваете все «за» и «против», рассматриваете в отдельности каждый аргумент и приходите, казалось бы, к однозначному выводу – нет, так быть не может, поскольку это нелепо, нелогично и, в конце концов, невыгодно всем. А потом проходит неделя, бац – и происходит именно то, что никак не должно было случиться. И в самом деле, все у этого человека есть – и народное почитание, и природные богатства, и немыслимые деньги, и пиетет, а порой даже раболепие со стороны сильных мира сего… Казалось бы, ну, чего еще тебе, собаке, надо?! Но так размышляет только убогий и приземленный homo normalis - то есть обычный, уравновешенный, трезвомыслящий человек. А одержимый гордыней мыслит совсем иначе и вам его логику не понять, вам не додуматься, зачем, во имя какой цели он ставит на карту все богатства, всю репутацию, все влияние, не говоря уже о жизнях сотен тысяч людей? И в самом деле, зачем? Правда, не понимаете? А чтоб боялись и не вякали! Чтоб дрожали как лист осиновый, и знали: в случае, если что не так, он ведь и повторить может! История человечества насчитывает десятки тысяч грандиозных, средних и малых войн, которые шли из-за территорий, сокровищ, воды, природных ресурсов... Но человек, одержимый гордыней, может начать войну без каких-либо практических соображений, по сути, без цели. Просто потому, что так ему захотелось.

Просто потому, что ему могло показаться, что его недостаточно признают и уважают. И вот тут начинается самое страшное: человек, одержимый гордыней, искренне верит, что способен справиться с любым противником. Весь окружающий мир для него – это сплошь бедолаги, слабаки и трусы, которые и трех дней против него не выстоят, сдадутся. Потому, что там, где его (как ему кажется) недостаточно уважают, государств в классическом понимании этого слова, как таковых, давно уже нет – так, какие-то непонятные этнические образования, с полуразмытыми границами, убогой экономикой, игрушечными армиями и очень смешными то ли языками, то ли диалектами. Да эти народцы даже вякать не станут, помнят ведь, как лет восемьдесят назад соотечественники нашего гордеца до Берлина дошли и всю Европу на свой лад перепахали! Вы думаете, у кого-то из ближайшего окружения этого человека хватит смелости или ума напомнить сюзерену, что тогда, восемьдесят лет назад, Европу на свой лад перепахала и переиначила совсем другая страна, в которую, помимо «титульного народа», входили народы четырнадцати республик, составлявшие около половины населения? Да ни в жизнь!

И когда вообще цифирь статистики и демографии побеждала гордыню новоявленных мессий, утверждавших свое эго исключительно за счет мегаломании и иллюзий? Очень часто излишняя самовлюбленность вынуждает людей делать неправильные выводы и, как следствие, совершать непоправимые поступки. Это уже статистика. К примеру, человек, в ушах которого не смолкают фанфары былых побед, со временем начинает верить в собственную непобедимость. Возможно, будь рядом с ним храбрецы (или умницы), которые напомнили бы, что в прошлом ему противостояли страны и народы, которые были в четырнадцать, а иногда и в сто сорок раз меньше его державы, которых не только оставляли один на один с этой махиной, но еще и подталкивали к «мирным переговорам», он бы задумался над очередным шагом. Но не было таких людей в его окружении, и он, соответственно, не задумывался, когда вторгся в страну, население которой на сей раз было не в тридцать пять раз меньше, а только в три… Да и о чем, собственно, должен был задуматься наш гордец, под рукой которого были вторая армия в мире, мощный ракетно-ядерный потенциал, неисчерпаемые природные ресурсы, сотни прикормленных политиков в ведущих странах мира и без малого триллион долларов валютных резервов?.. А что было там, у соседей, возомнивших о себе невесть что? Анархия, олигархат, сало, вышиванки и комик в роли президента?.. Добавим к характеристике самого страшного человеческого греха, что гордыня любого лидера весьма и весьма заразна. Она как вирус передается не только воздушно-капельным путем, но и посредством магнитных частот. В частности, телевизионных.

В результате пара-тройка лет обработки вирусом гордыни, и вот уже мегаломания охватывает все население огромной страны. Теперь уже не только он, но и все вокруг - самые-самые, нас уважать надо, а не критиковать. Что, не хотите уважать? Тогда «можем и напомнить» - всех раскрошим, уничтожим, закопаем... Кто это там нам возражать посмел, по какому такому праву? Что значит, «они считают себя отдельной нацией»?! Это еще почему? По какому праву они хотят говорить на своем смешном диалекте и запрещают наш великий и могучий? Да как они посмели?! Может, пора приструнить смутьянов, а то совсем распоясались? Может, пора уже вдарить как следует по «центру принятия решений»? И чего нам остерегаться? Они же потом сами «спасибо» нам скажут, с цветами на улицах встречать будут!.. Вот так шаг за шагом гордыня одного человека, которому дружно подпевало целое общество, привела к принятию самого трагического решения, чьи последствия даже страшно себе представить. Я говорю не о последствиях гордецу, который собственными руками скроил себе саван «живого трупа», а о том, как они отразятся на судьбах десятков миллионов его соотечественников, которые жили своей жизнью и никаких осложнений для себя не планировали.