Столтенберг: Россия не отказалась от своей цели

Россия не намерена останавливаться и готовится к продолжению войны. Запад должен быть готовым к долговременной поддержке Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью BBC.

«Мы должны быть готовы к долгому пути, потому что, как вы заметили, Россия не намерена отказываться от своей главной цели - установление контроля над Украиной», - заявил Столтенберг.

По словам генерального секретаря НАТО, несмотря на то, что украинские воины несколько месяцев вели контрнаступление, Россия провела мобилизацию и пополнила ряды своих военных. Все это свидетельствует о том, что она готовится продолжать войну и, возможно, попытается снова осуществить наступление.

Столтенберг отметил, что Украина остро нуждается в военной поддержке. Он заявил, что, вероятно, эта война закончится мирными переговорами, однако условия этих переговоров будут зависеть от соотношения сил на поле боя.

«Поэтому если мы хотим, чтобы мирный договор закреплял положение, что Украина одержала победу как суверенное, независимое, демократическое государство Европы, мы должны обеспечить Украине поддержку. В том числе военную поддержку, потому что это единственный способ убедить Россию сесть за стол переговоров и признать Украину как суверенное, независимое государство Европы», - добавил Столтенберг.