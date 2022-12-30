Тайвань предложил Китаю помощь

Во время новогоднего поздравления президент Тайваня Цай Инвэнь предложила Китаю оказать гуманитарную помощь для борьбы с новой волной коронавируса, которая началась после снятия всех ограничений COVID в Китае, сообщает Reuters.

«Пока есть необходимость, исходя из позиции гуманитарной помощи, мы готовы оказать необходимую помощь, чтобы помочь большему количеству людей выйти из пандемии и провести здоровый и безопасный новый год», - сказала Цай Инвэнь.

Президент Тайваня также повторила призыв к диалогу с Китаем, заявив, что война не является вариантом решения проблем.