Оппозиционерам в Иране будут отсекать ноги и руки иранская революция, наш обзор
Совет учителей семинарий священного города Кум призвал судебную власть Ирана приговаривать к казни арестованных участников общенациональных протестов «с большей решимостью и жестокостью».
В заявлении, принятом преподавателями семинарий и медресе Кума, наряду с благодарностью судебным органам за уже вынесенные смертные приговоры, содержится требование активнее применять к бунтовщикам «не менее эффективное наказание» в виде отсечения одной из рук и ног. По мнению иранских богословов, такое «наказание» было бы более целесообразным и эффективным, нежели длительные заключения или депортация.
Отметим, что коллективное письмо религиозных преподавателей появилось уже после того, как Али Хаменеи, генпрокурор, глава судебной власти и другие высокопоставленные персоны ИРИ призвали судей более решительно выносить смертные приговоры и длительные сроки тюремного заключения для подавления протестов.
Призыв Верховного лидера был услышан, что подтверждает та оперативность, с которой иранские судьи в течение трех недель без соблюдений процессуальных процедур вынесли и привели в исполнение смертные приговоры в отношении Хамида Шехари и Маджидрезе Рахнаварду.
Ранее несколько бывших судей и членов Совета учителей, а также исследователи Кумской семинарии заявили о незаконности смертных приговоров в отношении Хамида Шехари и Маджидрезе Рахнаварду, обвиненных в «мухарибе». То есть в ведении войны против Исламской Республики и Бога.
Пока муллы из Совета медресе, изрыгая проклятия и гневно топая ногами, требовали вешать и четвертовать бунтарей-студентов, в Бушере, Ширазе, Махабаде, Союгбулаге, а также в тегеранском квартале Валиаср проходили очередные акции неповиновения. В Тегеране протестующие подожгли коктейлями Молотова штаб-квартиру «Басидж», в Исфахане, Карадже, Хорасане, Ахвазе и других городах продолжались манифестации под лозунгами «Смерть диктатору», «Свобода», «Смерть Хаменеи».
В Ширазе неизвестными был застрелен полковник полиции Фазлуллах Мансури, лично участвовавший в убийстве участников акций протестов, а в Белуджистане был убит старший лейтенант полиции Мухаммед Зур.
В городе Махабад в западно-азербайджанской провинции траурные процессии по случаю сорока дней гибели молодых демонстрантов, застреленных силовиками, превращаются в массовые акции протеста.
Продолжаются аресты спортсменов, поддерживающих протестное движение. Полиция арестовала шахматистку Сару Хадимушариф, которая участвовала в турнире в Алматы без хиджаба. В Тебризе была арестована спортсменка Малиха Банасади, а в Исфахане арестовали инвалида-колясочницу Аву Джахангири, которая прямо на улице демонстративно сбросила хиджаб и раздавала демонстрантам цветы.
По данным иранских правозащитных организаций на 28 декабря, более чем ста арестованным были предъявлены обвинения в «мухарибе», одиннадцать человек, в том числе пять женщин, приговорены к смертной казни.
По уточненным данным, за время протестов силами подразделений «Басидж» и КСИР убиты 507 участников акций, в том числе 69 детей. Под арестом находится 18.533 человек. Акции проходят попеременно в 161 городе страны.
По данным Свободного профсоюза Ирана, в результате забастовки работников нефтехимического комплекса в Абадане прекратили работу практически все предприятия этой отрасли.
Во время акции протеста в городе Хормозган в результате выстрела полицейского по автомашине погиб 12-летний Саха Этибари.
По-прежнему бунтует Мовлави Абдул Хамид, имам пятничной мечети суннитского региона Ирана в городе Захедан. В своем твиттере, обращаясь к жителям Захедана, имам написал:
«Кому могло прийти в голову, что страной, где правят священнослужители, вместо того, чтобы прислушаться к голосу протестующих, их будут вешать, пытать и насиловать?!»
Тем временем генеральный прокурор Ирана Мамеджафар Мунтазери, крайне озабоченный тем, что в крупных городах женщины игнорируют закон о хиджабе, предупредил через СМИ, что ношение хиджаба - это не личный выбор женщин, и все те, кто не придерживается этого закона, будут наказаны.