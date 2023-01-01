В заявлении, принятом преподавателями семинарий и медресе Кума, наряду с благодарностью судебным органам за уже вынесенные смертные приговоры, содержится требование активнее применять к бунтовщикам «не менее эффективное наказание» в виде отсечения одной из рук и ног. По мнению иранских богословов, такое «наказание» было бы более целесообразным и эффективным, нежели длительные заключения или депортация.

Отметим, что коллективное письмо религиозных преподавателей появилось уже после того, как Али Хаменеи, генпрокурор, глава судебной власти и другие высокопоставленные персоны ИРИ призвали судей более решительно выносить смертные приговоры и длительные сроки тюремного заключения для подавления протестов.

Призыв Верховного лидера был услышан, что подтверждает та оперативность, с которой иранские судьи в течение трех недель без соблюдений процессуальных процедур вынесли и привели в исполнение смертные приговоры в отношении Хамида Шехари и Маджидрезе Рахнаварду.

Ранее несколько бывших судей и членов Совета учителей, а также исследователи Кумской семинарии заявили о незаконности смертных приговоров в отношении Хамида Шехари и Маджидрезе Рахнаварду, обвиненных в «мухарибе». То есть в ведении войны против Исламской Республики и Бога.

Пока муллы из Совета медресе, изрыгая проклятия и гневно топая ногами, требовали вешать и четвертовать бунтарей-студентов, в Бушере, Ширазе, Махабаде, Союгбулаге, а также в тегеранском квартале Валиаср проходили очередные акции неповиновения. В Тегеране протестующие подожгли коктейлями Молотова штаб-квартиру «Басидж», в Исфахане, Карадже, Хорасане, Ахвазе и других городах продолжались манифестации под лозунгами «Смерть диктатору», «Свобода», «Смерть Хаменеи».

В Ширазе неизвестными был застрелен полковник полиции Фазлуллах Мансури, лично участвовавший в убийстве участников акций протестов, а в Белуджистане был убит старший лейтенант полиции Мухаммед Зур.