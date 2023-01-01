Встречи Джейхуна Байрамова и Хикмета Гаджиева. С Ираном снова вместе навсегда? новый поворот
Появляются первые признаки ослабления напряженности между Ираном и Азербайджаном, которая нарастала в течение нескольких месяцев минувшего года. Как уже сообщалось, 31 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана и главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова.
В МИД Азербайджана заявили, что министры обсудили текущие вопросы двусторонней повестки дня, в частности, проекты, реализуемые в рамках договоренностей, достигнутых ранее в торгово-экономической и транспортной сферах.
Иран выразил намерение активизировать работу Государственной межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной областях, назначив в нее нового сопредседателя. Стороны также обсудили как непосредственно ситуацию в регионе, так и более широкие региональные вопросы.
По информации полуофициального иранского агентства Mehr, Хоссейн Абдоллахиан поздравил народ и правительство Азербайджана с наступающим Новым годом и выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между народами двух стран в наступающем году.
«Мы должны расширять сотрудничество в транспортно-транзитном секторе и также быть готовыми увеличить товарооборот между двумя странами», - сказал Абдоллахиан, отметив готовность Исламской Республики к расширению транзитно-транспортного сотрудничества с Азербайджаном.
Он также отметил, что Иран выступает против участия иностранных государств в процессах, происходящих на Южном Кавказе, подчеркнув, что «путем принятия позитивных подходов Азербайджан и Иран могут сами решить региональные проблемы».
Уместно напомнить, что 29 декабря, за два дня до телефонного разговора министров иностранных дел, Хикмет Гаджиев, помощник президента Азербайджана по внешним связям, встретился с послом Ирана в Баку Аббасом Мусави. В распространенной посольством Ирана информации говорится, что на встрече, прошедшей в конструктивной атмосфере, обсуждалась текущая ситуация на Южном Кавказе, а также практические шаги по укреплению азербайджано-иранских отношений.
В тот же день на пресс-конференции по итогам 2022 года министр иностранных дел Джейхун Байрамов с сожалением констатировал, что между Ираном и Азербайджаном «существует определенная напряженность». При этом глава МИД добавил, что азербайджанская сторона никоим образом не является ее причиной.
Министр напомнил, что поддерживает регулярные контакты со своим иранским коллегой и сообщил, что в ходе состоявшихся в ноябре телефонных переговоров была подчеркнута необходимость взаимного соблюдения и уважения суверенитета сторон, а также принципа невмешательства во внутренние дела.
Джейхун Байрамов напомнил, что между Ираном и Азербайджаном реализуется соглашение о создании Западно-Зангезурского коридора для перевозок в Нахчыван и обратно, в рамках которого через реку Араз в направлении поселка Агбенд был заложен фундамент железнодорожного и автомобильного мостов, ведущих в Иран.
Напомним читателям, что напряженность между Ираном и Азербайджаном началась из-за открытого сопротивления Тегерана открытию Зангезурского коридора, которое выразилось в военных учениях подразделений Корпуса стражей исламской революции на границе с Азербайджаном. В основу одного из них был положен сценарий форсирования реки Араз танковыми батальонами КСИР. Помимо этого, военные угрозы Ирана в адрес нашей страны сопровождались широкомасштабной антиазербайджанской пропагандой, которая проводилась в иранских СМИ, аффилированных с Корпусом стражей исламской революции.
В ответ на эти угрозы Азербайджан вначале провел учения спецназа в Джебраильском и Зангиланском районах в непосредственной близости от границ с Исламской Республикой, а позднее армии Азербайджана и Турции провели совместные крупномасштабные учения «Братский кулак» на Каспии, а также в приграничных с Ираном Астаринском, Имишлинском, Джебраильском и Зангиланском районах.
Помимо этого, официальный Баку поднял вопрос обеспечения в Иране прав и свобод десятков миллионов этнических азербайджанцев.