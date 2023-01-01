Появляются первые признаки ослабления напряженности между Ираном и Азербайджаном, которая нарастала в течение нескольких месяцев минувшего года. Как уже сообщалось, 31 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана и главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова.

В МИД Азербайджана заявили, что министры обсудили текущие вопросы двусторонней повестки дня, в частности, проекты, реализуемые в рамках договоренностей, достигнутых ранее в торгово-экономической и транспортной сферах.

Иран выразил намерение активизировать работу Государственной межправительственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной областях, назначив в нее нового сопредседателя. Стороны также обсудили как непосредственно ситуацию в регионе, так и более широкие региональные вопросы.

По информации полуофициального иранского агентства Mehr, Хоссейн Абдоллахиан поздравил народ и правительство Азербайджана с наступающим Новым годом и выразил надежду на дальнейшее развитие отношений между народами двух стран в наступающем году.

«Мы должны расширять сотрудничество в транспортно-транзитном секторе и также быть готовыми увеличить товарооборот между двумя странами», - сказал Абдоллахиан, отметив готовность Исламской Республики к расширению транзитно-транспортного сотрудничества с Азербайджаном.

Он также отметил, что Иран выступает против участия иностранных государств в процессах, происходящих на Южном Кавказе, подчеркнув, что «путем принятия позитивных подходов Азербайджан и Иран могут сами решить региональные проблемы».