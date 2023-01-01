Иранские дроны над украинскими городами
На Украину надвигаются две группы «Шехидов», сообщил глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким.
Тем временем украинские СМИ сообщают о прибытии иранских дронов в Днепр.
Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также предупредил об угрозе атаки дронами.
В некоторых областях уже объявили воздушную тревогу. В частности, «красные» Кировоградская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая области.
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