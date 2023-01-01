Зеленский: В России воцарился страх, потому что они проигрывают войну

«Русские террористы как были жалкими, таковыми и зашли в этот год. Наши же защитники как были молодцы, так и 1 января показали себя очень хорошо. Знаете, в эти дни было видно, как далеко мы отошли ментально, просто по-человечески, от того, в чем варится Россия. Наше с вами ощущение единства, подлинности, самой жизни - это все так контрастирует со страхом, который воцарился в России», - заявил Зеленский в вечернем обращении к украинцам.

Он отметил, что страх России ощущается.

«Это чувствуется. И правильно боятся. Потому что они проигрывают. Дроны, ракеты, все остальное им не поможет. Потому что мы вместе. А они разве что вместе со страхом. И ни один год они у Украины не заберут нашей независимости. Ничего им не отдадим», - подчеркнул Зеленский.