В оккупированной Макеевке в ночь с 31 декабря на 1 января обстрелом было уничтожено профтехучилище № 19, в котором дислоцировались мобилизованные российские солдаты, сообщают пользователи соцсетей.

В частности, были опубликованы фото и видео последствий обстрела, которые подтверждают, что училище полностью уничтожено.

Информация о числе погибших расходится. По словам некоторых пользователей сети, в училище погибли около 600 мобилизованных. Пророссийский блогер Анатолий Шарий написал, что ему сообщили «об уничтожении нескольких сотен мобилизованных». Блогер «Фашик донецкий» заявляет о «350-400 трупов» и «более трехсот раненых».