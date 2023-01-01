Дубай отменил налог на продажу алкоголя
Власти Дубая с 1 января 2023 года отменили 30-процентный налог на продажу алкоголя и сделали бесплатными лицензии, необходимые для покупки спиртного, сообщает AP.
Как отмечает агентство, до этого власти годами ослабляли ограничения в отношении употребления спиртных напитков: например, в 2016-м разрешили дневные продажи алкоголя во время священного для мусульман месяца Рамадан, а в 2020-м - доставку на дом на период ограничений из-за пандемии коронавируса.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!