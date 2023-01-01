Что же происходит сейчас в Старом городе? С какими проблемами сталкивается новый градоначальник? С какими угрозами и вызовами сталкивается Бакинская Крепость?

Долгое время, особенно в 1990 и в начале нулевых целенаправленное разрушение Старого города Баку и засилье олигархических группировок, воздвигавших на руинах исторических памятников новостройки, торговые отели и офисные центры оставалось кровоточащей раной в душе старых бакинцев. Ичеришехер или Бакинскую крепость разрушали, как могли… И только создание заповедника на территории Старого города остановило варварский процесс. Спустя некоторое время город оказался под защитой ЮНЕСКО.

- Начнем с проблем. Тем более, что, на мой взгляд, их довольно много. Бакинцев на территории Старого города всегда интересовала проблема крепостных стен. Кстати, каменная кладка рядом со зданием вашего управления – историческая часть старой крепости или новодел?

- Нет, эту кладку построили в ходе реставрационных работ. А вот здание главного управления является историческим памятником. В целом же длина крепостной стены – от бани, известной, как «Зеленая аптека», до площади Гоша Гала составляет 965 метров. Часть стены в определенные периоды была отреставрирована. Впрочем, этот процесс продолжается до сих пор.

- Насколько мне известно, часть реставрационных работ выполнила некая австрийская компания. Её в одно время очень критиковали в наших СМИ. В частности, писали, что неудачно установлены специальные шпалы, назывались и другие проблемы…

- Если Вы говорите о вспомогательных конструкциях, то они временные, по завершению реставрационных работ их, естественно, демонтируют. Применение подобных конструкций – требование, вытекающее из международного опыта реставрационных работ. Сегодня часть стены, которая обрушилась со стороны Губернаторского сада, уже полностью восстановлена. В настоящий момент укрепляется нижняя часть этого отрезка.

- Кстати, а когда именно Вас назначили на должность главы Ичеришехер? Уже девять месяцев прошло, если не ошибаюсь...

- Официально 3 марта 2022 года. Чуть больше девяти месяцев.

- Как Вы, наверняка, знаете, эта должность с годами стала восприниматься, как трамплин. Микаил Джаббаров, возглавлявший Ичеришехер, стал впоследствии «суперминистром», его сменщик, Самир Нуриев – главой администрации президента… А каким он может стать для Вас?

- Вы знаете, сегодняшний объем работы просто физически не оставляет мне времени задумываться о карьере и лифтах. Пока я занимаюсь текущими вопросами, а вот что будет дальше – время покажет.

- Попадая в Старый город, трудно отделаться от ощущения некого диссонанса, чувства досады от того, что годами делали с Ичеришехер… Безусловно, многие ошибки устранены, но ведь есть вещи, которые исправить невозможно, не так ли?

- Об этом нам часто пишут, обращают на это наше внимание... Я понимаю, о чем Вы говорите. Но, как Вы знаете, при руководстве Ичеришехер создан специальный комитет, который следит за всеми работами, проводящимися на территории Старого города – как строительными, так и реставрационными. Комитет руководствуется жестким протоколом, отступать от которого запрещено. Например, в зданиях, представляющих собой историческую ценность, рамы для окон могут быть только деревянными. Вы, наверное, можете увидеть разницу…

- А вот, к примеру, исторический дом у входа Крепостной стены рядом с Девичьей Башней был разрушен бывшим министром транспорта, олигархом Зией Мамедовым. Его сын, Анар, воздвиг в Старом городе новодел-отель...

- Но его не считают памятником архитектуры. Хотя этот статус закреплен за 85 процентами жилого фонда Старого города. Речь идет о более чем 500 зданиях. Три из них находятся под охраной ЮНЕСКО, одиннадцать являются государственными.

- Разговаривая с Вами, я обратил внимание на оживленное движение автомобилей. Разве в Старом городе оно не ограничено?

- Ограничено, конечно! Нами был проведен мониторинг парковочных мест, в ходе которого выяснилось, что на парковках, оборудованных на территории туристических зон, могут одновременно находиться 361 автомобиль. Не больше. Когда парковочные места заполняются, шлагбаум уже не пропускает дополнительные автомобили за исключением тех, которые принадлежат местным жителям – им на территорию Ичеришехер обеспечен беспрепятственный въезд.

- Помню, звучали предложения вообще закрыть Старый город для автотранспорта. Но это значило бы просто парализовать Ичеришехер. А Вы как считаете?

- Надо учитывать, что Старый город — это не просто исторический заповедник и памятник архитектуры. Это еще и жилой комплекс. Здесь находятся офисы различных коммерческих структур, рестораны, отели, предоставляются туристические услуги… Поэтому полное ограничение въезда автомобилей может привести к нежелательным последствиям. Однако мониторинг ведется постоянно.

- Насколько ограничено движение автомобилей на территории Ичеришехер?

- Серия мониторингов, проведенные за последние девять месяцев, позволила нам выявить несколько важных факторов. Во-первых, нам стало известно точное количество автомобилей, которые задерживаются в Старом городе надолго. Согласно статистике, более 60 процентов машин, въезжающих на платной основе, задерживаются не более, чем на час, максимум, полтора. На постоянной же основе, естественно, больше всего автомобилей паркуют местные жители. На данный момент официально зарегистрированы 3.154 водителя транспортных средств из числа коренных жителей Ичеришехер. Как я уже отметил, въезжать и выезжать они могут беспрепятственно. Целенаправленные ограничения вводятся только в особые дни – во время праздников, в ходе проведения различных фестивалей…

Сложность заключается в том, что есть только два основных въезда и выезда в Старый город. Поэтому мы соблюдаем баланс между потребностями местных жителей и формированием площадок для парковки. В скором времени общественности будет предоставлена детализированная парковочная карта. То есть, каждый будет знать, где можно, а где запрещено парковать свой автомобиль.

- В СМИ писали, что при реставрации многих зданий в Ичери-шехер нарушались архитектурные каноны и повреждались здания. Исследовали ли Вы этот вопрос?

- На данный момент мы больше заняты мониторингом. Но есть структуры, чьи решения являются для нас своеобразной лакмусовой бумажкой. Одна из них – это Совет старейшин, где, в основном, представлены жители Старого города. Вторая структура – это мониторинговая группа, которая функционирует на постоянной основе и оперативно реагирует на возникающие ситуации. Статистика свидетельствует, что за последние девять месяцев почти 73 процента жалоб и обращений в эту группу привели к решению заявленных проблем. При этом следует учесть, что есть проблемы, требующие привлечения административных, финансовых или каких-либо других ресурсов…

- Можете ли назвать количество памятников старины на территории Ичеришехер, которым был нанесен невосполнимый ущерб? Я имею в виду памятники, не подлежащие восстановлению…

- Сегодня все памятники, которые включены в официальный реестр, принятый и утвержденный Кабинетом министром Азербайджана, находятся под постоянным мониторингом. Действует также Художественный комитет, в функции которого входит утверждение любого визуального изменения - от эстетического содержания рекламных вывесок до переплетов окон и дверей.

В художественный Совет в качестве экспертов привлечены представители Союза архитекторов и Госкомитета по градостроительству и архитектуре. В процессе участвуют представители как общественности, так и государства. Естественно, все решения принимаются коллегиально. Художественный Совет — это живой организм, в котором происходят разные процессы. В этой связи очень важно контролировать ситуацию и следовать стандартам…

- Прошу прощения, в Старом городе функционировала лезгинская мечеть, верно?

- Да. Сейчас она реставрируется.

- Помню, в 90-ые годы здесь собирались ваххабиты.

- Сегодня здесь функционирует мечеть в соответствии со всеми законами…

- То есть, вход не ограничен?

- Нет, конечно! На территории Ичеришехер есть несколько действующих мечетей, и никаких ограничений на их посещение нет.

- Прошу прощения, что перебил Вас, просто это место привлекло мое внимание… В 1990-е годы, во времена моей молодости, мы часто собирались в мечетях. Так вот, туда заглядывали порой арабы и читали хутбу. Для нас это было в диковинку…

- Вы коснулись сложных для Ичеришехер времен. В 2000-м году Старый город был включен в список памятников, находящихся под охраной ЮНЕСКО. Потом начались некоторые сложности. Но в целом, после проведенной работы, утвержденного мастер-плана и внедренных стандартов, ЮНЕСКО удалило Ичеришехер из «черного списка». Упомянутые Вами годы были достаточно сложными. Не стоит также забывать и про особенности царившей в те времена внутренней социально-политическую ситуации…

- Удивительный факт: в стремлении «наложить лапу» на Ичеришехер наибольшую активность проявляли чиновники-олигархи, во всю использовавшие свои полномочия и неограниченную власть. Как в этом плане складывается ситуация в последние годы? Лично на Вас оказывают давление?

- При принятии любого решения очень важно следовать букве закона и утвержденным стандартам. Вы, наверное, опять вспоминаете тенденции 90-х годов прошлого века. Так было, это правда. Но сегодня все хорошо знают, что любой вопрос, имеющий даже косвенное отношение к Старому городу, находится под пристальным вниманием президента и первого вице-президента страны. Так что…

- Так что, желающих рискнуть нет?

- Другая реальность, другие тенденции. Пришло время, когда принципиально важно искать и находить баланс между поступающими предложениями и буквой закона.

- Знаю, что сейчас гарант полной неприкосновенности Ичеришехер – это Мехрибан ханум Алиева. У Вас есть прямая связь с первым вице-президентом? Можете ли сообщать ей напрямую о каких-либо нарушениях закона?

- Наша непосредственная задача – охранять исторические памятники. В Ичеришехер действует особый режим, работает охрана, ведется мониторинг и так далее. Так что, нет никакой необходимости беспокоить определенных должностных лиц – все работает.

- Было ли такое, что Вам предлагали взятку?

- Случалось. В основном, это было связано с проектами частных лиц. Но вопрос заключается в том, что…

- У Вас репутация абсолютно неподкупного чиновника. Этакий Робеспьер…

- Вам виднее (смеется).

- Думаю, давать Вам взятку они не рискнут.

- Надеюсь. Понимаете, очень важно своевременно и четко обосновывать причины отказа. Например, упомянутый мной Художественный комитет отклонил более 55 процентов поступивших обращений. Те, кому четко объяснили, по какой причине последовал отказ, больше вопросов не задают. Отмечу в этой связи, что за последние месяцы тенденция стала меняться. Не могу сказать, что ситуация близка к идеальной, но подвижки налицо и каждый предпринимаемый шаг способствует ее улучшению. Мы наладили коммуникацию с предпринимателями, предоставили им стандарты внешних рекламных знаков. Что касается реставрационных и ремонтных работ, то они также находятся под мониторингом. Да, у общественности сложилось впечатление, что в Ичеришехер производятся различные незаконные действия. Но, во-первых, следует отделять обычные здания от тех, которые являются историческими памятники. А, во-вторых…

- Я правильно понимаю, что со зданиями, не являющимися историческими памятниками, можно делать все, что угодно? И Вы в этот процесс не вмешиваетесь?

- Нет. К примеру, въезд грузовика со стройматериалами для ремонта простого здания может навредить соседнему историческому памятнику. Есть и другие моменты. Но в целом к историческим памятникам мы применяем более строгие стандарты.

У нас имеется научно-производственный Центр реставрации, где архитекторы и реставраторы наблюдают за проектами. Одним словом, большой, многофункциональный механизм. Не все так просто, однако, повторюсь, бытует мнение, что в стенах Ичеришехер происходит много беззаконий. К слову, реакция общественности – это тоже важный вопрос. Приведу пример недавней истории с вандализмом.

Чьими руками были сделаны надписи на крепостных стенах? Руками наших же граждан. Мы провели мониторинг и выявили акты вандализм в 73 (!!) местах. В своем обращении к общественности управление Ичеришехер заявило, что хоть и отвечает за охрану Старого города, но его сотрудники не могут, так сказать, ловить людей за руки и наказывать. Мы можем только отслеживать через видеокамеры проявления дикости и бескультурья, чтобы потом, совместно с другими структурами, призвать вандалов к гражданской ответственности. С виновными (это оказались дети) были проведены разъяснительные беседы. Учтите и такой психологический феномен - если есть прецедент, то последующие нарушители почему-то считают, что отвечать за повторный вандализм им не придется. Это не так! Сообщаю: мы очистили от следов вандализма всю крепостную стену. То есть, прецедента больше нет.

- Кстати, мое внимание привлекло то, что большинство туристов – из стран Азии. Европейцев в Ичеришехер нет.

- Такой сезон.

- Сезон азиатов? (Смеюсь)

- Да. Зимой у нас традиционно больше туристов из азиатских стран, включая русскоязычных. Это зависит от погоды, а также от проводимых мероприятий. Надо понимать и то, что европейские туристы, в основном, прибывали к нам через границу с Грузией, которая из-за коронавирусных ограничений по-прежнему закрыта, и это повлияло на турпоток. Да, к показателям 2018-го года мы пока не вернулись - статистику ведем по количеству купленных при посещении музеев билетов. Однако смягчение карантинной ситуации привело к росту числа туристов.

- Вы, если не ошибаюсь, археолог по профессии.

- Нет (улыбается). Хотя всегда увлекался этой наукой и очень хотел стать археологом. Когда несколько месяцев назад у нас, в ходе реставрационных работ, проводились археологические раскопки, я, несмотря на выходной день, с удовольствием приехал и наблюдал за процессом. Мы постоянно взаимодействуем с археологами. Составленная нами карта участков, где нужно проводить раскопки, анализируются археологами. Также тесно мы работаем с Институтом археологии при Академии наук.

- Недавно в Шекинской мечети – мы, кстати, подробно писали об этом, обнаружили могилу хана. Думаю, и в Старом городе можно найти немало сенсаций…

- Последняя из них, если говорить об институциональном термине, достаточно громко прозвучала в 2020-ом году. Тогда при проведении реставрационно-археологических работ была обнаружена подземная баня. Сегодня это музей, двери которого уже открыты для туристов. Поверьте, это было очень серьезное открытие.

- В период большой нефтяной эпохи активно обсуждалась идея о реставрации Девичьей башни. Вам такая мысль в голову не приходила?

- Но ведь Девичья башня была отреставрирована в 2012-2013 годах.

- Был ли тогда в этом смысл? Столько веков простояла эта башня без рестраврации…

- Свою роль сыграли природа и время. Та же самая ситуация и с крепостной стеной. В последний раз ее реставрировали в середине прошлого века. Поясню: реставрация – это в большей степени превентивная мера, способ предотвратить последующее разрушение. Но этот процесс требует постоянной поддержки.

Совместно с Министерствами культуры, науки и образования, Госагентством по туризму и Институтом архитектуры и строительства был разработан тренинговый курс. Сегодня его слушателями являются 45 человек. Тридцать из них - сотрудники госструктур. Мы понимаем, что наш вклад должен проявляться не только в проведении реставрационных работ, но и в подготовке кадров. Учитывая объем работ, который проводится и будет проводиться в Карабахском регионе Азербайджана, через 5-10 лет необходимость в местных реставраторах в стране будет значительной.

- А как вы относитесь к железным пристройкам? На мой взгляд, они вообще не вписываются вписываются в гармонию Ичеришехер. Знаю, это было до Вас. Но собираетесь ли Вы сносить такие объекты?

- В ходе проведенного мониторинга мы ограничили работы на нескольких объектах. В частности, в одном из парков хотели открыть летний ресторан-террасу, но в итоге его вернули общественности. Естественно, с некоторыми предпринимателями мы имеем долгосрочные договорные отношения и работаем в рамках общепринятых стандартов. Прийти и снести объект – это не наш стиль, не наши методы. Я убежден, что во всем необходимо искать и поддерживать баланс. То есть, с одной стороны должны быть условия для туристов, а значит, надо нужны отели, рестораны и кафе, с другой – необходимо бережно сохранять облик Старого города.

- Исторически Ичеришехер пользовался заслуженной славой уголка, в котором процветали народные ремесла. Думаете ли Вы о воссоздании этой славы? Я знаю, что здесь активно работают такие мастера, как, к примеру, Мир Теймур. Но возьмем любую туристическую лавку в Ичеришехер. Будь я иностранным туристом, то даже не взглянул бы на эти сувениры. Скорее всего, их сделали в Китае…

- Абсолютно с Вами согласен.

- Популяризация народного ремесла – это не только индустрия туризма, но и новые рабочие места. Есть ли у Вас в этой связи какие-то задумки, проекты?

- Вы задали вопрос как раз в канун десятой годовщины создания Центра традиционного искусства при Ичеришехер. Там идет восстановление искусства традиционных азербайджанских орнаментов, которые делаютна дереве, шелке, керамике, на драгоценных материалах... Центр был создан совместно с школой традиционного искусства Великобритании. Там обучаются студенты, которые создают разнообразные виды дизайна. Нами было выпущено несколько коллекций в полном цикле – от производства до продажи.

- А нельзя эту продукцию продавать в сувенирных лавках Ичеришехер? Уверен, покупатели бы нашлись, в том числе, и среди жителей Азербайджана.

- Очень актуальный вопрос. Да, большинство продаваемых в Старом городе сувениров не местного, так сказать, производства. И во время нашей последней встречи с предпринимателями мы подняли этот вопрос.

- А здание Карвансарая реставрируются? Там действовали рестораны…

- Реставрируются.

- В одной, помню, была чайхана, в другой – ресторан. Хороший был ресторан, я его помню еще по советским временам. Но потом уровень услуг и качество еды резко упало. Зашел туда как-то раз и мне абсолютно не понравилось.

- После реставрации будет по-другому.

- Хотелось бы.

- Но вернемся к народному ремеслу. 2022-ой год, среди прочего, ознаменовался еще и тем, что мы провели цикл мероприятий по восстановлению искусства гурама.

- Прошу прощения, но в Ичери шехер очень много сувенирных лавок, в которых торгуют индийским ремеслом.

- Как госструктура, мы не вмешиваемся в эти вопросы. Во время встреч с предпринимателями, конечно, передаем наши пожелания, но это частный бизнес и лезть в него мы не можем. Так вот, в 2022 году мы организовали фестиваль гурама, выпустили книгу на азербайджанском и английском языках. Во Дворце Ширваншахов проходит выставка, посвященная этому искусству. Гурама, напомню – это ремесло женщин, которые сидели дома и вышивали на кусках ткани. Этот орнамент можно видеть на сумках, подушках, он прекрасно подходит для фэшн-товаров. Нами уже открыт Центр гурама.

- Кстати, еще одна острая проблема, с которой я столкнулся в Старом городе не так давно. К сожалению, в нескольких уголках Ичеришехер тогда процветала наркоторговля. Учитывая, что речь идет о туристической жемчужине Азербайджана, к которой приковано массовое внимание, хотелось бы понять, как ведется борьба с этим негативным явлением?

- Борьба с наркоторговлей вне зоны нашей компетенции. Тем не менее, мы на постоянной основе взаимодействуем с органами министерства внутренних дел. Не могу сказать, что наркомания носит сегодня массовый характер, хотя раньше, согласен с Вами, ситуация была иной. Изменения произошли с развитием туризма, ростом внимания к Ичеришехер… Кстати, и местные жители тоже активно участвуют в этом процессе. Хочу сказать, что мы постоянно мониторим ситуацию, охрана территории Старого города осуществляется 24 часа в сутки.

- Действовать только административными методами сложно. Видимо, нужна и просветительская работа.

- Согласен. Мы активно работаем с молодежью, была создана молодежная инициативная группа. В свое время были активисты, сегодня их называют волонтерами – местные ребята, активно участвующие в жизни Старого города…

В городе также воссоздан парк бакинских ханов. Его открывал президент Ильхам Алиев в 2020-ом году.

- А почему парк бакинских ханов?

- Я ждал этого вопроса. Дело в том, что во время реставрационных работ выяснилось, что многие ассоциируют Старый город с правлением Ширваншахов. Но был период в истории, когда у власти находился именно бакинский хан. К слову, отсюда и фамилия – Бакиханов. Резиденция бакинских ханов отреставрирована и восстановлена, в скором времени она откроется для посещений, как этнографический музей, в котором мы постараемся, используя инновационные технологии, в том числе, VR, передать быт тех лет. В отличие от таких музеев, как дворец Ширваншахов и Девичья башня, здесь будет показана жизнь именно Старого города.

- Тяжелый груз Вы взвалили себе на плечи. Может, стоило оставаться в кресле депутата? Тем более, что депутатом вы были принципиальным и активным. Помню, у нас однажды вышла заметка о проблемах Ваших избирателей. Тогда мы еще не были знакомы. И вдруг мне сказали, что депутат позвонил и выдал очень справедливую оценку. Помню, меня это изумило – депутат говорит о проблемах своих избирателей. Обычно у нас высказываются только оппозиционные депутаты…

- Да, помню этот случай. Но если в то время мне нужно было говорить, то сейчас нужно действовать (смеется). Работа депутата, конечно, тоже нелегка…

(Продолжение следует)