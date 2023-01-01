Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 04:41

Влиятельное американское издание Foreign Policy привлекает внимание экспертного сообщества к десяти самым важным конфликтам в мире, которые необходимо держать в поле зрения. Издание указывает на войну в Украине, а также конфликт между Арменией и Азербайджаном, как и гражданское противостояние в Иране, Йемене, Эфиопии, Конго и Пакистане, ну и, наконец, ситуацию вокруг Тайваня, как наиболее острые проблемы современного мира. Издание остановило свое внимание и подробно прокомментировало сложившуюся ситуацию на границе Азербайджана с Арменией. Эксперты Foreign Policy убеждены, что война в Украине оказала наибольшее влияние на новое соотношение сил на Южном Кавказе. «Спустя два года после окончания войны из-за Нагорного Карабаха, Армения и Азербайджан идут к новой конфронтации», - считают американские аналитики. По их мнению, провал России в Украине нарушил первоначальные планы, связанные с регионом.

По прогнозам американских аналитиков, новая неизбежная война между Азербайджаном и Арменией будет кратковременной, но не менее драматичной, нежели 44-дневная война 2020 года. Издание напоминает, что вторая карабахская война, унесшая жизни более 7000 солдат, завершилась безоговорочной победой Азербайджана – Вооруженные силы этой страны буквально разгромили армянскую национальную армию, и обеспечили превосходство Азербайджана. По информации американских аналитиков, армия Армении испытывает большие трудности, в частности нехватку вооружения. Напротив, поддерживаемый Турцией Азербайджан наращивает свой военный потенциал. К тому же, Баку вдохновляет и повышенный спрос европейцев на азербайджанский газ. Издание подчеркивает, что на фоне военных неудач в Украине, Россия, призванная обеспечить режим прекращения огня, оказалась неспособной остановить новую эскалацию на армяно-азербайджанской границе. Американские аналитики указывают на новые успехи и продвижение азербайджанских войск вдоль всей линии нового фронта. Foreign Policy констатирует, что после поражения в войне Армения отказалась от требования предоставления особого статуса Нагорному Карабаху, но по-прежнему настаивает на обеспечении прав и гарантий безопасности армянскому населению. В свою очередь, Баку готов предоставить карабахским армянам права, которыми пользуются прочие граждане Азербайджана.