Будет ли Байден участвовать в выборах?

Президент США Джо Байден пока не принял решение о том, будет ли он добиваться переизбрания на занимаемый им пост, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на издание Politico, которое приводит частные беседы с осведомленными источниками.

Ранее сообщалось, что Байден может определиться с этим в ходе отпуска, который он проводит на острове Сент-Круа, по результатам консультаций с семьей и несколькими избранными друзьями и союзниками.

Газета пишет, что в пользу положительного решения говорит то, что президент "начинает 2023 год политически более сильным, чем 12 месяцев назад, благодаря неожиданному успеху своей партии на промежуточных выборах, солидному набору законодательных достижений и стойкости альянса, который он сплотил для поддержки Украины".