В Кедабеке полицейский совершил самострел

В Кедабекском районе Азербайджана полицейский выстрелил в себя по неосторожности, говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

"Сотрудник Шамкирского регионального управления охраны Ульфат Баннаев получил ранение в результате неосторожного обращения с табельным оружием", - отмечается в сообщении.

Инцидент произошел утром, когда Баннаеву выдали оружие перед выходом на службу. Он госпитализирован.

По факту проводится расследование.