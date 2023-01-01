В Кедабеке полицейский совершил самострел
В Кедабекском районе Азербайджана полицейский выстрелил в себя по неосторожности, говорится в сообщении Министерства внутренних дел.
"Сотрудник Шамкирского регионального управления охраны Ульфат Баннаев получил ранение в результате неосторожного обращения с табельным оружием", - отмечается в сообщении.
Инцидент произошел утром, когда Баннаеву выдали оружие перед выходом на службу. Он госпитализирован.
По факту проводится расследование.
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