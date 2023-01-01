Украинский беспилотник обесточил поселок в Брянской области

Украинский беспилотник в понедельник произвел атаку на Климовский район Брянской области РФ, был поврежден объект энергоснабжения, написал в своем Telegram-канале губернатор области Александр Богомаз.

"Сегодня утром украинским БПЛА была произведена атака на Климовский район. В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество", - написал он.

Пострадавших нет.

На месте происшествия работают спасательные службы.