Украинский беспилотник обесточил поселок в Брянской области
Украинский беспилотник в понедельник произвел атаку на Климовский район Брянской области РФ, был поврежден объект энергоснабжения, написал в своем Telegram-канале губернатор области Александр Богомаз.
"Сегодня утром украинским БПЛА была произведена атака на Климовский район. В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество", - написал он.
Пострадавших нет.
На месте происшествия работают спасательные службы.
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