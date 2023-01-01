Украинцы ударили по базе россиян под Мелитополем

В ночь на 2 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали по скоплению российских ВС в Мелитопольском районе, сообщает мэр Иван Федоров в Telegram.

"Под утро рашистам в Мелитополе было не до сна. В городе раздавались громкие взрывы. Оккупанты должны наконец понять: пора бежать с оккупированных территорий. Ведь здесь на любителей чужой земли ждет лишь один финал - быть в ней погребенными", - написал он.

Данных по потерям пока нет.