Ульвия Худиева, собкор 11:08

На бакинских рынках подорожали птица и яйца. Продавцы утверждают, что это не связано с праздниками, просто этих продуктов питания стало меньше. Причина в значительном удорожании кормов, в результате чего фермерам становится все труднее и невыгоднее содержать домашнюю птицу. На рынке, известном в народе как «Восьмой», цены на живую птицу поднялись минимум на 4-5 манатов. По словам продавцов, из-за подорожания кормов для птиц большая часть птицефабрик в регионах закрылась.

Фермер Орхан Мамедов, продающий свою продукцию в Баку, как и все, жалуется на дороговизну кормов. Он рассказал, что по сравнению с прошлым годом пшеница, ячмень, кукуруза и другие корма подорожали на 50-60 процентов. Дело дошло до того, что, к примеру, цена корма для индейки превышает стоимость самой птицы. «Пшеница стоит 80 копеек, а комбикорм - 1 манат 30 копеек, - рассказал Мамедов. – Индюков мы откармливаем с апреля по декабрь, чтобы продать в сезон, который приходится на январь-февраль. Если не продадим, то понесем убытки…» Стоимость килограмма индейки на рынке начинается от 18 манатов. Птицы, которые в прошлом году стоили 30-35 манатов, сейчас продают за 50 манатов. Килограмм куриного мяса подорожал с 6-7 до 11 манатов, гусятины - с 11 до 14 манатов. Мясо утки и петуха подорожало на 3 маната, «деревенские яйца» стоят на рынке 45-50 копеек. Один из продавцов сказал, что обычно спрос на мясо птицы возрастает перед новогодними праздниками. Но в этом году покупательная способность слабее, чем в прошлом. В последний раз продавцы сталкивались с такой картиной во время пандемии коронавируса: