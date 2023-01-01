Продавцы на бакинских рынках: «Нам тоже надо кормить свои семьи!» наш спецреп
На бакинских рынках подорожали птица и яйца. Продавцы утверждают, что это не связано с праздниками, просто этих продуктов питания стало меньше. Причина в значительном удорожании кормов, в результате чего фермерам становится все труднее и невыгоднее содержать домашнюю птицу.
На рынке, известном в народе как «Восьмой», цены на живую птицу поднялись минимум на 4-5 манатов. По словам продавцов, из-за подорожания кормов для птиц большая часть птицефабрик в регионах закрылась.
Фермер Орхан Мамедов, продающий свою продукцию в Баку, как и все, жалуется на дороговизну кормов. Он рассказал, что по сравнению с прошлым годом пшеница, ячмень, кукуруза и другие корма подорожали на 50-60 процентов. Дело дошло до того, что, к примеру, цена корма для индейки превышает стоимость самой птицы.
«Пшеница стоит 80 копеек, а комбикорм - 1 манат 30 копеек, - рассказал Мамедов. – Индюков мы откармливаем с апреля по декабрь, чтобы продать в сезон, который приходится на январь-февраль. Если не продадим, то понесем убытки…»
Стоимость килограмма индейки на рынке начинается от 18 манатов. Птицы, которые в прошлом году стоили 30-35 манатов, сейчас продают за 50 манатов. Килограмм куриного мяса подорожал с 6-7 до 11 манатов, гусятины - с 11 до 14 манатов. Мясо утки и петуха подорожало на 3 маната, «деревенские яйца» стоят на рынке 45-50 копеек.
Один из продавцов сказал, что обычно спрос на мясо птицы возрастает перед новогодними праздниками. Но в этом году покупательная способность слабее, чем в прошлом. В последний раз продавцы сталкивались с такой картиной во время пандемии коронавируса:
«Два-три года назад мы за день-два могли продать 150-200 цыплят, сейчас продаем только 50-60, - жалуется продавец. - Сейчас из-за праздников на рынке наблюдается хоть какое-то оживление. Но в обычные дни торговля неважная, покупают мало».
Правда, в отличие от живой птицы, подешевели цыплята-бройлеры. На рынке килограмм такого мяса продается за 4-5 манатов, причем найти можно даже подешевле. Низкая цена привлекает покупателей: за цыплятами-бройлерами выстраиваются длинные очереди, у прилавков порой разыгрываются настоящие баталии. Нередки случаи, когда мясо хранят в антисанитарных условиях.
Цены на телятину и баранину пока не растут. По словам продавцов, это связано с низким покупательным спросом – у части населения не хватает на это денег. Продавцы говорят, что им понятно положение людей, но они также не могут идти против собственных интересов.
«После праздника, как правило, число покупателей резко уменьшается, торговля замирает, - говорит один из продавцов за прилавком. - Так что на праздники мы хотим заработать. Нам ведь тоже надо кормить свои семьи…»