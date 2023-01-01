В Иране задержали известных футболистов: на Новый год распивали алкоголь

Иранская полиция задержала несколько известных футболистов на вечеринке в канун Нового года. На вечеринке подавали алкоголь, сообщают иранские СМИ.

В Иране законами запрещено употребление спиртных напитков.

Полуофициальное информагентство Tasnim сообщило, что несколько игроков и бывших членов ведущего футбольного клуба Тегерана были задержаны на вечеринке в пригороде столицы.

«Некоторые из игроков были в неадекватном состоянии из-за употребления алкоголя», – сообщает Tasnim, не приводя дальнейших подробностей.

Информационное агентство YJC отметило, что на вечеринке отмечали день рождения, и что все задержанные были отпущены, кроме одного человека, который не является футболистом.

В свою очередь, информационное агентство Fars сообщило, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.