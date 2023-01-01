Во время выступления в Дубае популярный в России певец и автор песен Олег Газманов чуть было не угодил в серьезную заварушку.

К артисту, исполнявшему на сцене вместе с публикой композицию "Ясные дни", подошли двое мужчин. Прямо на сцене они пытались выяснить, на чьей стороне музыкант – России или Украины. Неизвестные были настроены решительно: они требовали, чтобы 71-летний певец прилюдно в микрофон объявил о своем отношении к российской вооруженной агрессии. Видеоролик, записанный на этой опасной для Газманова новогодней вечеринке, опубликовал Telegram-канал "Немалахов Сливки".

На опубликованном видео хорошо видно, как к поющему артисту подходят неизвестные и что-то говорят ему. Почувствовавший опасность Газманов поначалу попытался шутливо "по-братски" приобнять уже взявшего его за локоть одного из настойчивых собеседников, но тот резко отстранился и выкрикнул в микрофон певца: "Нет войне!"

Когда снимавший стычку человек подошел к Газманову ближе, стало слышно, чего хотят от певца его оппоненты.

"Скажи, что ты за войну!" — требовал один из них.

Газманов, сглаживая ситуацию, пытался отшутиться. Но подошедшие были непоколебимы.