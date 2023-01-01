В Турции в ДТП с микроавтобусом погибли шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли, еще пять получили различные травмы в понедельник в результате аварии с микроавтобусом в уезде Мидьят провинции Мардин на юго-востоке Турции, сообщил телеканал TRT со ссылкой на местные власти.

По данным телекомпании, микроавтобус, перевозивший сотрудников губернаторства и студентов местного университета, перевернулся на трассе Мидьят - Омерли.

Причина, по которой произошла авария, выясняется.

Пострадавшие доставлены в местные больницы.