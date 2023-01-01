Эрдоган назвал важнейшие задачи Турции

Принятие новой Конституции Турции и ее вхождение в десятку развитых государств мира являются приоритетами для Анкары в наступившем году, написал в статье, опубликованной в газете Yeni Şafak, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Одной из первых целей программы "Век Турции" является принятие новой Конституции нашей страны, которая будет полностью отражать волю народа. Мы также выведем нашу страну в десятку самых развитых государств мира в политике, экономике, технологиях, обороне и дипломатии", - написал Эрдоган.