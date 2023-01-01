Китай готов улучшать отношения с США

Новый глава Министерства иностранных дел Китая Цинь Ган провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном и выразил готовность к улучшению отношений между двумя странами.

В ходе беседы министр напомнил, что у него было несколько «откровенных, обстоятельных и конструктивных» встреч с господином Блинкеном, когда Цинь Ган занимал должность посла КНР.

«Надеемся на улучшение и развитие китайско-американских отношений», - приводятся слова главы МИД Китая на сайте ведомства.

Цинь Гана назначили на должность министра 30 декабря. С 2005-го по 2010 год он работал официальным представителем МИД КНР, после отправился послом в Великобританию, а в 2011–2015 возглавлял Департамент информации и печати внешнеполитического ведомства.