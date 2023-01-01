По данным британской разведки, в течение последних пяти дней российские и украинские силы ведут бои за контроль над трассой Р66 к северу от удерживаемого Россией города Кременная в Луганской области.

В сводке ведомства в Twitter говорится, что эта трасса является ключевым маршрутом снабжения для северного участка российского фронта на Донбассе из Белгородской области.

Использование трассы было прервано украинской артиллерией с октября, но если Украине удастся обеспечить безопасность маршрута, это, скорее всего, еще больше подорвет российскую оборону Кременной, отметили в разведке.