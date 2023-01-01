Ким Чен Ын показал дочери место хранения баллистических ракет
Лидер КНДР Ким Чен Ын показал своей дочери Ким Чжу Э склад для хранения баллистических ракет, сообщает агентство «Рёнхап».
По предварительным данным, речь идет о ракетах «Хвасон-12» и KN-23 с пусковыми установками.
В южнокорейском министерстве объединения рассказали, что им неизвестно, когда и где были сняты эти кадры, поскольку власти КНДР эту информацию не разгласили.
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