Ким Чен Ын показал дочери место хранения баллистических ракет

Лидер КНДР Ким Чен Ын показал своей дочери Ким Чжу Э склад для хранения баллистических ракет, сообщает агентство «Рёнхап».

По предварительным данным, речь идет о ракетах «Хвасон-12» и KN-23 с пусковыми установками.

В южнокорейском министерстве объединения рассказали, что им неизвестно, когда и где были сняты эти кадры, поскольку власти КНДР эту информацию не разгласили.