В Украине пропали две азербайджанки
Две азербайджанки, проживающие на левом берегу реки Днепр в Херсоне, пропали без вести, сообщает восточноевропейское бюро Report.
Родственники 22-летней Офелии Гурбан гызы Мансимовой и 20-летней Амалии Боран гызы Мамедовой уже неделю не могут связаться с пропавшими девушками, которые проживали в оккупированной Россией части города.
По словам близких, комендатура российских военных в зоне оккупации не заинтересована в поисках девушек.
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