В Украине пропали две азербайджанки

Две азербайджанки, проживающие на левом берегу реки Днепр в Херсоне, пропали без вести, сообщает восточноевропейское бюро Report.

Родственники 22-летней Офелии Гурбан гызы Мансимовой и 20-летней Амалии Боран гызы Мамедовой уже неделю не могут связаться с пропавшими девушками, которые проживали в оккупированной Россией части города.

По словам близких, комендатура российских военных в зоне оккупации не заинтересована в поисках девушек.