Экс-генерал НАТО прогнозирует прекращение огня в Украине

Бывший генерал НАТО Ханс-Лотар Домрёзе ожидает прекращения огня в Украине уже в нынешнем году.

"В течение 2023 году у нас будет перемирие", - сказал он в интервью изданиям группы Funke.

По мнению генерала, и Украина, и Россия в ближайшие месяцы начнут новые наступления, чтобы все же попытаться достичь своих военных целей, но уже в начале лета наступит прекращение огня, поскольку обе стороны к тому времени поймут, что дальнейшие боевые действия бессмысленны, ибо они не приводят к захвату новых территорий.

"Это станет моментом для переговоров о прекращении огня. Останется лишь возможность заключения соглашения, которое устроит обе стороны", - полагает Домрёзе.