Али Масимли награжден орденом «Шохрат»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Али Ахмед оглу Масимли орденом «Шохрат».
Документ опубликован на официальном сайте главы государства.
Награда присуждена за многолетнюю плодотворную деятельность А.Масимли в общественно-политической жизни Азербайджана.
Али Масимли является заместителем председателя комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.
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