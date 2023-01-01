Али Масимли награжден орденом «Шохрат»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Али Ахмед оглу Масимли орденом «Шохрат».

Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

Награда присуждена за многолетнюю плодотворную деятельность А.Масимли в общественно-политической жизни Азербайджана.

Али Масимли является заместителем председателя комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.