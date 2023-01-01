В ближайшие четыре-пять месяцев РФ может пойти в наступление с севера или востока и готова потерять до 70 тысяч военных, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк.

По его словам, россияне понимают, что проигрывают, но завершать войну не планируют и будут пытаться продолжать наступательные действия.

"По оценкам военной разведки Украины, за следующие 4-5 месяцев российская армия может потерять еще до 70 тысяч человек. И к таким потерям руководство страны готово", – сказал он.

Черняк также уверен, что россияне будут пытаться удержать сухопутный коридор во временно оккупированный Крым и захватить всю Донецкую область.