Провокация Ирана против Азербайджана? видео

Распространился видеоролик, на котором дети-солдаты Корпуса стражей исламской революции пересекают реку Араз вдоль Худаферинского моста, направляясь в сторону азербайджанских территорий.

На одном из флагов, которые несут дети, написано "Путь на Иерусалим".

Это является грубым нарушением международного права и Иран может быть привлечен к ответственности за использование в этом видеоролике детей-солдат.