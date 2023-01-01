Провокация Ирана против Азербайджана? видео
Распространился видеоролик, на котором дети-солдаты Корпуса стражей исламской революции пересекают реку Араз вдоль Худаферинского моста, направляясь в сторону азербайджанских территорий.
На одном из флагов, которые несут дети, написано "Путь на Иерусалим".
Это является грубым нарушением международного права и Иран может быть привлечен к ответственности за использование в этом видеоролике детей-солдат.
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