Гиркин об уничтожении российских военных в Макеевке: ВСУ могут повторить
Бывший "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) подтверждает массовое уничтожение российских военнослужащих в Макеевке Донецкой области и говорит, что подобное может повториться.
"Объект, в котором располагалось N-ское подразделение, состоящее в основном из мобилизованных граждан РФ, был уничтожен почти полностью в результате детонации БК, складированного в том же здании. Уничтожена также практически вся военная техника, стоявшая впритык к зданию без малейшего признака маскировки", - написал он в Telegram-канале.
Гиркин не стал называть точное число погибших: "По количеству жертв - до сих пор окончательных цифр нет, поскольку множество людей числятся пропавшими без вести (остались под завалами). В любом случае, счет погибших и раненых идет на многие сотни (примерные цифры "200-х" имеются, но я их не стану озвучивать)".
"Меня предупредили, что подобное может повториться в любой момент, поскольку это не единственное подобное (чрезвычайно плотное) расположение личного состава и техники в зоне поражения ракет "Хаймерс". И да, это не первый такой случай, в прошлом году таких было тоже немало. Хотя, как правило, все-таки с меньшим количеством жертв", - написал Гиркин.
По данным СтратКома, в новогоднюю ночь благодаря точному удару ВСУ в Макеевке удалось ликвидировать около 400 мобилизованных россиян, еще около 300 получили ранения различной степени тяжести.
Отмечается, что российские солдаты дислоцировались в здании местного ПТУ №19.
При этом украинские СМИ пишут, что ВСУ полностью разрушили здание ПТУ в Макеевке. Как сообщил украинский журналист Роман Бочкала, на момент удара в Макеевском общежитии дислоцировались:
- 24 военнослужащих 20-го отряда специального назначения ВВ ПриВО ВС РФ;
- 20 военнослужащих 360-го учебного полка связи ВВ МВД РФ (в/ч 5204);
- 242 военнослужащих 631-го регионального учебного центра БП ракетных войск и артиллерии ВС РФ.