Гиркин об уничтожении российских военных в Макеевке: ВСУ могут повторить

Бывший "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) подтверждает массовое уничтожение российских военнослужащих в Макеевке Донецкой области и говорит, что подобное может повториться.

"Объект, в котором располагалось N-ское подразделение, состоящее в основном из мобилизованных граждан РФ, был уничтожен почти полностью в результате детонации БК, складированного в том же здании. Уничтожена также практически вся военная техника, стоявшая впритык к зданию без малейшего признака маскировки", - написал он в Telegram-канале.

Гиркин не стал называть точное число погибших: "По количеству жертв - до сих пор окончательных цифр нет, поскольку множество людей числятся пропавшими без вести (остались под завалами). В любом случае, счет погибших и раненых идет на многие сотни (примерные цифры "200-х" имеются, но я их не стану озвучивать)".